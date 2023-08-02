Пругло Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Пругло Александр Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пругло Александр Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пругло Илларион Васильевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно