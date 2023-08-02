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Пругло Василий

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Пругло Филипп Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Пругло Александр Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1839

Сын: Пругло Александр Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1852

Сын: Пругло Илларион Васильевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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