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Шаповалов Сидор Леонтьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Шаповалов Леонтий Максимович

Мать: Шаповалова (Голубева) Евфимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповал Мария Максимовна

Рождение ребёнка
21.08.1921

Сын: Шаповалов Григорий Сидорович

Мать ребёнка: Шаповал Мария Максимовна

Рождение ребёнка
10.08.1923

Дочь: (Шаповалов) Екатерина Сидоровна

Мать ребёнка: Шаповал Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно

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