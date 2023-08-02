Шаповалов Сидор Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаповал Мария Максимовна
Рождение ребёнка
21.08.1921
Сын: Шаповалов Григорий Сидорович
Мать ребёнка: Шаповал Мария Максимовна
Рождение ребёнка
10.08.1923
Дочь: (Шаповалов) Екатерина Сидоровна
Мать ребёнка: Шаповал Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно