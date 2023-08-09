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Шаповал Мария Максимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1921

Сын: Шаповалов Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Шаповалов Сидор Леонтьевич

Рождение ребёнка
10.08.1923

Дочь: Екатерина Сидоровна

Отец ребёнка: Шаповалов Сидор Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Сидор Леонтьевич

Смерть
Неизвестно