Шаповал Мария Максимовна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1921
Сын: Шаповалов Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Шаповалов Сидор Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.08.1923
Дочь: Екатерина Сидоровна
Отец ребёнка: Шаповалов Сидор Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно