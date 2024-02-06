Фёдор Андреянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1773 и 1776 ст.
Дата смерти1855 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1776 ст.
Отец: Андреян Никитин
Рождение ребёнка
1799
Сын: Григорий Фёдоров
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Агафья Фёдорова
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Смерть
1855 ст.