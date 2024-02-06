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Фёдор Андреянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1773 и 1776 ст.

Дата смерти

1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1776 ст.

Отец: Андреян Никитин

Мать: Татьяна Силуанова (Сильянова)

Рождение ребёнка
1799

Сын: Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Агафья Фёдорова

Мать ребёнка: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Смерть
1855 ст.
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