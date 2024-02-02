Татьяна Силуанова (Сильянова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.
Дочь: Агафья (Андреянова)
Бракосочетание
До 1762 ст.
Муж: Андреян Никитин
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Никита Андреянов
Отец ребёнка: Андреян Никитин
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767 ст.
Сын: Климонт Андреянов
Отец ребёнка: Андреян Никитин
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1776 ст.
Сын: Фёдор Андреянов
Отец ребёнка: Андреян Никитин
Смерть
Неизвестно