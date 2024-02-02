Татьяна Силуанова (Сильянова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Силуанова (Сильянова)

Татьяна Силуанова (Сильянова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747 ст.

Дочь: Агафья (Андреянова)

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
До 1762 ст.

Муж: Андреян Никитин

Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Никита Андреянов

Отец ребёнка: Андреян Никитин

Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767 ст.

Сын: Климонт Андреянов

Отец ребёнка: Андреян Никитин

Рождение ребёнка
Между 1773 и 1776 ст.

Сын: Фёдор Андреянов

Отец ребёнка: Андреян Никитин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close