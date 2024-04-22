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Андреян Никитин

Место рождения

Барыбино, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1730 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730 ст.

Отец: Никита Агеев

Мать: Евдокия Савельева (Савина)

Барыбино, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
До 1755 ст.

Жена: Анна Михайлова

Упоминание
1755 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.227 двор №10 #31 (ИВ)
Бракосочетание
До 1762 ст.

Жена: Татьяна Силуанова (Сильянова)

Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Никита Андреянов

Мать ребёнка: Татьяна Силуанова (Сильянова)

Упоминание
1764 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.1939 эл.стр.309 двор №7 #28 (ИВ)
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767 ст.

Сын: Климонт Андреянов

Мать ребёнка: Татьяна Силуанова (Сильянова)

Упоминание
1768 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.372 эл.стр.652 двор №21 #169 (ИВ)
Упоминание
1771 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.417 эл.стр 1036 двор №31 №169 (ИВ)
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1776 ст.

Сын: Фёдор Андреянов

Мать ребёнка: Татьяна Силуанова (Сильянова)

Упоминание
1773 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.842 двор №31 #171 (ИВ)
Смерть
Неизвестно
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