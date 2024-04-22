Андреян Никитин
Место рождения
Дата рождения1730 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730 ст.
Отец: Никита Агеев
Бракосочетание
До 1755 ст.
Жена: Анна Михайлова
Упоминание
1755 ст.
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.227 двор №10 #31 (ИВ)
Бракосочетание
До 1762 ст.
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Никита Андреянов
Мать ребёнка: Татьяна Силуанова (Сильянова)
Упоминание
1764 ст.
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.1939 эл.стр.309 двор №7 #28 (ИВ)
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767 ст.
Сын: Климонт Андреянов
Мать ребёнка: Татьяна Силуанова (Сильянова)
Упоминание
1768 ст.
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.372 эл.стр.652 двор №21 #169 (ИВ)
Упоминание
1771 ст.
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.417 эл.стр 1036 двор №31 №169 (ИВ)
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1776 ст.
Сын: Фёдор Андреянов
Мать ребёнка: Татьяна Силуанова (Сильянова)
Упоминание
1773 ст.
ЦГА г.Москвы Ф.203 О.747 Д.842 двор №31 #171 (ИВ)
Смерть
Неизвестно