Агафья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1773 и 1776 г.р.

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Фёдор Андреянов

Мать: Авдотья

Смерть
Неизвестно
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