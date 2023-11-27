Туровская Эльжбета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туровская Эльжбета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1900

Сын: Туровский Каспер

Отец ребёнка: Туровский Петр

Рождение ребёнка
1906

Сын: Туровский Апполинарий

Отец ребёнка: Туровский Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туровский Станислав

Отец ребёнка: Туровский Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марцелина

Отец ребёнка: Туровский Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туровский Петр

Смерть
Неизвестно
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