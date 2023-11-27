Туровская Эльжбета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1900
Сын: Туровский Каспер
Отец ребёнка: Туровский Петр
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Туровский Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туровский Станислав
Отец ребёнка: Туровский Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марцелина
Отец ребёнка: Туровский Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туровский Петр
Смерть
Неизвестно