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Туровский Каспер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1900

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1900

Отец: Туровский Петр

Мать: Туровская Эльжбета

Бракосочетание
31.12.1925

Жена: Туровская Станислава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туровский Мичеслав

Мать ребёнка: Туровская Станислава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земфира

Мать ребёнка: Туровская Станислава

Смерть
1941
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