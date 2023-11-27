Туровский Каспер
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1900
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1900
Отец: Туровский Петр
Мать: Туровская Эльжбета
Бракосочетание
31.12.1925
Жена: Туровская Станислава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туровский Мичеслав
Мать ребёнка: Туровская Станислава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земфира
Мать ребёнка: Туровская Станислава
Смерть
1941