Туровский Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туровский Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1900

Сын: Туровский Каспер

Мать ребёнка: Туровская Эльжбета

Рождение ребёнка
1906

Сын: Туровский Апполинарий

Мать ребёнка: Туровская Эльжбета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туровский Станислав

Мать ребёнка: Туровская Эльжбета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марцелина

Мать ребёнка: Туровская Эльжбета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туровская Эльжбета

Смерть
Неизвестно
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