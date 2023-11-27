Туровский Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1900
Сын: Туровский Каспер
Мать ребёнка: Туровская Эльжбета
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Туровская Эльжбета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туровский Станислав
Мать ребёнка: Туровская Эльжбета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марцелина
Мать ребёнка: Туровская Эльжбета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туровская Эльжбета
Смерть
Неизвестно