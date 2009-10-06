Гаврилюк (Кадникова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилюк (Кадникова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

23.02.1933

Дата смерти

06.10.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1933

Отец: Кадников Михаил Антонов

Мать: Кадникова (Самусенко) Мария Ивановна

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
04.07.1952

Муж: Гаврилюк Тимофей Тимофеевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.09.1953

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Отец ребёнка: Гаврилюк Тимофей Тимофеевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилюк Тимофей Тимофеевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
06.10.2009
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

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