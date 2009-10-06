Гаврилюк (Кадникова) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.02.1933
Дата смерти06.10.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1933
Бракосочетание
04.07.1952
Рождение ребёнка
17.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврилюк Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврилюк Тимофей Тимофеевич
Смерть
06.10.2009
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно