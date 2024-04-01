Кадников Михаил Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кадников Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1930
Сын: Кадников Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Кадникова (Самусенко) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1933
Дочь: Гаврилюк (Кадникова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Кадникова (Самусенко) Мария Ивановна
Смерть
?.08.1941