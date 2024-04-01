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Кадников Михаил Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадников Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадникова (Самусенко) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1930

Сын: Кадников Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Кадникова (Самусенко) Мария Ивановна

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.02.1933

Дочь: Гаврилюк (Кадникова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Кадникова (Самусенко) Мария Ивановна

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
?.08.1941

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