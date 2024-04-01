Кадникова (Самусенко) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1910
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1910
Отец: Самусенко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1930
Сын: Кадников Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Кадников Михаил Антонов
Рождение ребёнка
23.02.1933
Дочь: Гаврилюк (Кадникова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Кадников Михаил Антонов
Смерть
1983
Похороны
Неизвестно