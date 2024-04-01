Кадникова (Самусенко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадникова (Самусенко) Мария Ивановна

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Место рождения

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

10.06.1910

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1910

Отец: Самусенко Иван

Мать: Самусенко (Шальнёва) Любовь

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадников Михаил Антонов

Рождение ребёнка
11.09.1930

Сын: Кадников Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Кадников Михаил Антонов

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.02.1933

Дочь: Гаврилюк (Кадникова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Кадников Михаил Антонов

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1983
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

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