Мынов Мирон Егорович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Егор Прокофьевич
Мать: 1 жена Егора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мынов Иван Миронович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
?.05.1850
Дочь: Морева (Мынова) Ольга Мироновна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно