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Мынов Мирон Егорович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Егор Прокофьевич

Мать: 1 жена Егора

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мынов Трофим Миронович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мынов Михаил Миронович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Мынов Семен Миронович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мынов Иван Миронович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
?.05.1850

Дочь: Морева (Мынова) Ольга Мироновна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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