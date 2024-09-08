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Мынов Иван Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Мынов Мирон Егорович

Мать: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашина (Мынова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Мынова (Кадяева) Авдотья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мынова (Кадяева) Авдотья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мынова (Кадяева) Авдотья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1871 ст.

Дочь: (Мынова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Мынова (Кадяева) Авдотья Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1874 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мынова (Кадяева) Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
14.06.1878 ст.

Сын: Мынов Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Мынова (Кадяева) Авдотья Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1879

Дочь: (Мынова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Мынова (Кадяева) Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.

Сын: Мынов Герасим Иванович

Мать ребёнка: Мынова (Кадяева) Авдотья Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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