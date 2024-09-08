Мынов Иван Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Мынов Мирон Егорович
Мать: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашина (Мынова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Мынова (Кадяева) Авдотья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1871 ст.
Дочь: (Мынова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Мынова (Кадяева) Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
06.01.1874 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мынова (Кадяева) Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
14.06.1878 ст.
Мать ребёнка: Мынова (Кадяева) Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
02.09.1879
Дочь: (Мынова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Мынова (Кадяева) Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.
Мать ребёнка: Мынова (Кадяева) Авдотья Матвеевна
Смерть
Неизвестно