Миронова Мынова Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Миронов Мынов Мирон Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Миронов Мынов Мирон Егорович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Миронов Мынов Мирон Егорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мынов Иван Миронович
Отец ребёнка: Миронов Мынов Мирон Егорович
Рождение ребёнка
?.05.1850
Дочь: Морева (Мынова) Ольга Мироновна
Отец ребёнка: Миронов Мынов Мирон Егорович
Смерть
Неизвестно