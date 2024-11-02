Миронова Мынова Пелагея Ивановна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миронова Мынова Пелагея Ивановна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Трофим Миронович

Отец ребёнка: Миронов Мынов Мирон Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Мынов Мирон Егорович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мынов Михаил Миронович

Отец ребёнка: Миронов Мынов Мирон Егорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Миронов Семен Миронович

Отец ребёнка: Миронов Мынов Мирон Егорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мынов Иван Миронович

Отец ребёнка: Миронов Мынов Мирон Егорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.05.1850

Дочь: Морева (Мынова) Ольга Мироновна

Отец ребёнка: Миронов Мынов Мирон Егорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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