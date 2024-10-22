Мынов Михаил Миронович 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМынов Михаил Миронович

Мынов Михаил Миронович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Миронов Мынов Мирон Егорович

Мать: Миронова Мынова Пелагея Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
?.01.1850

Жена: Мынова Епистимья Андреевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1851 ст.

Дочь: Мынова (Мынова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Мынова Епистимья Андреевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.08.1854

Сын: Миронов Мынов Флор Михайлович

Мать ребёнка: Мынова Епистимья Андреевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Логинова (Мынова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Мынова Епистимья Андреевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.