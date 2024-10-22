Мынов Михаил Миронович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
?.01.1850
Рождение ребёнка
02.02.1851 ст.
Дочь: Мынова (Мынова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Мынова Епистимья Андреевна
Рождение ребёнка
?.08.1854
Сын: Миронов Мынов Флор Михайлович
Мать ребёнка: Мынова Епистимья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Логинова (Мынова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Мынова Епистимья Андреевна
Смерть
Неизвестно