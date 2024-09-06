Мынова Епистимья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти24.01.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Андрей Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова (Мынова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Мынов Михаил Миронович
Бракосочетание
?.01.1850
Рождение ребёнка
02.02.1851 ст.
Дочь: Мынова (Мынова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Мынов Михаил Миронович
Рождение ребёнка
?.08.1854
Отец ребёнка: Мынов Михаил Миронович
Смерть
24.01.1892 ст.