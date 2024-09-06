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Мынова Епистимья Андреевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830

Дата смерти

24.01.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Андрей Максимович

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова (Мынова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Мынов Михаил Миронович

Бракосочетание
?.01.1850

Муж: Мынов Михаил Миронович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1851 ст.

Дочь: Мынова (Мынова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Мынов Михаил Миронович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.08.1854

Сын: Мынов Флор Михайлович

Отец ребёнка: Мынов Михаил Миронович

Смерть
24.01.1892 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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