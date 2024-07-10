Егор Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Прокопий Иванович
Мать: Прасковья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 жена Егора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куприян Егорович
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Мынов Мирон Егорович
Мать ребёнка: 1 жена Егора
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Смерть
1837