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Егор Прокофьевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1774

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Прокопий Иванович

Мать: Прасковья Трофимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 жена Егора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куприян Егорович

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Мынов Мирон Егорович

Мать ребёнка: 1 жена Егора

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Сын: Мынов Михаил Егорович

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1837

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