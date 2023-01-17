Мудренко (Малеванная) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудренко (Малеванная) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мудренко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Мудренко Григорий Ефремович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семеняк Матрена Григорьенва

Отец ребёнка: Мудренко Григорий Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Мудренко Григорий Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Мудренко Григорий Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марушенко Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Мудренко Григорий Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дега Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Мудренко Григорий Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Мудренко Григорий Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мудренко Григорий Ефремович

Смерть
Неизвестно
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