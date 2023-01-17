Мудренко (Малеванная) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Мудренко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Мудренко Григорий Ефремович
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семеняк Матрена Григорьенва
Отец ребёнка: Мудренко Григорий Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Мудренко Григорий Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Мудренко Григорий Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марушенко Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Мудренко Григорий Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дега Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Мудренко Григорий Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Мудренко Григорий Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно