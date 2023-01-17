Мудренко Григорий Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мудренко Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Мудренко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Мудренко Анастасия
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семеняк Матрена Григорьенва
Мать ребёнка: Мудренко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Мудренко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Мудренко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марушенко Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Мудренко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дега Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Мудренко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Мудренко Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мудренко Анастасия
Смерть
Неизвестно