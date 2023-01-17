Мудренко Григорий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудренко Григорий Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мудренко Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мудренко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Мудренко Анастасия

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семеняк Матрена Григорьенва

Мать ребёнка: Мудренко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Мудренко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Мудренко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марушенко Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Мудренко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дега Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Мудренко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Мудренко Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мудренко Анастасия

Смерть
Неизвестно
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