Семеняк (Мудренко) Матрена Григорьенва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мудренко Григорий Ефремович
Мать: Мудренко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семеняк Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семеняк Иван
Смерть
Неизвестно