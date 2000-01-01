Марушенко (Мудренко) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марушенко (Мудренко) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мудренко Григорий Ефремович

Мать: Мудренко Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марушенко Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марушенко Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марушенко Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марушенко Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марушенко Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марушенко Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марушенко Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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