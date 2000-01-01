Мудренко Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мудренко Григорий Ефремович
Мать: Мудренко Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мудренко Белла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мудренко Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мудренко Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мудренко Елизавета
Смерть
Неизвестно