Мудренко Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудренко Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мудренко Григорий Ефремович

Мать: Мудренко Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мудренко Белла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мудренко Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мудренко Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мудренко Елизавета

Смерть
Неизвестно
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