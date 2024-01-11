Мудренко Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудренко Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мудренко) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Мудренко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мудренко) Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Мудренко Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мудренко Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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