Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)
Место рождения
Дата рождения10.02.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова
Бракосочетание
26.10.1897 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1898 ст.
Мать ребёнка: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова
Рождение ребёнка
02.04.1901 ст.
Дочь: (Рыбак) Ксеня Лукианова
Мать ребёнка: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.
Дочь: (Рыбак) Татиана Лукианова
Мать ребёнка: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова
Рождение ребёнка
08.07.1904 ст.
Мать ребёнка: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова
Рождение ребёнка
18.09.1906 ст.
Дочь: (Рыбак) София Лукина
Мать ребёнка: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова
Рождение ребёнка
11.02.1908 ст.
Дочь: (Рыбак) Феодора Лукианова
Мать ребёнка: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова
Смерть
Неизвестно