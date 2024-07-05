Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов) 10.02.1875 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)

Место рождения

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

10.02.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1875 ст.

Отец: Рыбак Мирон Никифоровъ

Мать: Рыбак (Семак) Марина Кирилловна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбак Захарий Лукиановъ

Мать ребёнка: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
26.10.1897 ст.

Жена: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.07.1898 ст.

Сын: Рыбак Максим Лукиановъ

Мать ребёнка: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.04.1901 ст.

Дочь: (Рыбак) Ксеня Лукианова

Мать ребёнка: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.

Дочь: (Рыбак) Татиана Лукианова

Мать ребёнка: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
08.07.1904 ст.

Сын: Рыбак Антон Лукиановъ

Мать ребёнка: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.09.1906 ст.

Дочь: (Рыбак) София Лукина

Мать ребёнка: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.02.1908 ст.

Дочь: (Рыбак) Феодора Лукианова

Мать ребёнка: Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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