Рыбак (Семак) Марина Кирилловна 1855 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбак (Семак) Марина Кирилловна

Место рождения

Кустичи, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

27.01.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Семак Кирилл Емелиановъ

Мать: не указана

Кустичи, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Около 1874 ст.

Муж: Рыбак Мирон Никифоровъ

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.02.1875 ст.

Сын: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)

Отец ребёнка: Рыбак Мирон Никифоровъ

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.09.1877 ст.

Дочь: (Рыбак) Феодора Миронова

Отец ребёнка: Рыбак Мирон Никифоровъ

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.06.1891 ст.

Дочь: (Рыбак) Татьяна Миронова

Отец ребёнка: Рыбак Мирон Никифоровъ

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
27.01.1906 ст.
Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Воспаление мозга

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