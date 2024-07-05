Рыбак Мирон Никифоровъ Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбак Мирон Никифоровъ

Место рождения

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбак Никифор Мартиновъ

Мать: не указана

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Около 1874 ст.

Жена: Рыбак (Семак) Марина Кирилловна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.02.1875 ст.

Сын: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)

Мать ребёнка: Рыбак (Семак) Марина Кирилловна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.09.1877 ст.

Дочь: (Рыбак) Феодора Миронова

Мать ребёнка: Рыбак (Семак) Марина Кирилловна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.06.1891 ст.

Дочь: (Рыбак) Татьяна Миронова

Мать ребёнка: Рыбак (Семак) Марина Кирилловна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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