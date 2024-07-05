Рыбак Мирон Никифоровъ
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбак Никифор Мартиновъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1874 ст.
Рождение ребёнка
10.02.1875 ст.
Сын: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)
Мать ребёнка: Рыбак (Семак) Марина Кирилловна
Рождение ребёнка
10.09.1877 ст.
Дочь: (Рыбак) Феодора Миронова
Мать ребёнка: Рыбак (Семак) Марина Кирилловна
Рождение ребёнка
06.06.1891 ст.
Дочь: (Рыбак) Татьяна Миронова
Мать ребёнка: Рыбак (Семак) Марина Кирилловна
Смерть
Неизвестно