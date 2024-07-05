Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова 1878 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРыбак (Фомко) Агафия Филимонова

Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова

Место рождения

Свищёво, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Фомко Филимон

Мать: не указана

Свищёво, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбак Захарий Лукиановъ

Отец ребёнка: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
26.10.1897 ст.

Муж: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.07.1898 ст.

Сын: Рыбак Максим Лукиановъ

Отец ребёнка: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.04.1901 ст.

Дочь: (Рыбак) Ксеня Лукианова

Отец ребёнка: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.

Дочь: (Рыбак) Татиана Лукианова

Отец ребёнка: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
08.07.1904 ст.

Сын: Рыбак Антон Лукиановъ

Отец ребёнка: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.09.1906 ст.

Дочь: (Рыбак) София Лукина

Отец ребёнка: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.02.1908 ст.

Дочь: (Рыбак) Феодора Лукианова

Отец ребёнка: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.