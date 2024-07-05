Рыбак (Фомко) Агафия Филимонова
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: Фомко Филимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)
Бракосочетание
26.10.1897 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1898 ст.
Отец ребёнка: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)
Рождение ребёнка
02.04.1901 ст.
Дочь: (Рыбак) Ксеня Лукианова
Отец ребёнка: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.
Дочь: (Рыбак) Татиана Лукианова
Отец ребёнка: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)
Рождение ребёнка
08.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)
Рождение ребёнка
18.09.1906 ст.
Дочь: (Рыбак) София Лукина
Отец ребёнка: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)
Рождение ребёнка
11.02.1908 ст.
Дочь: (Рыбак) Феодора Лукианова
Отец ребёнка: Рыбак Лука Мироновъ (Марков, Михаилов)
Смерть
Неизвестно