Закревская-Бенкендорф-Будберг (Закревская) МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закревская-Бенкендорф-Будберг (Закревская) МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

02.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Закревский ИГНАТИЙ ПЛАТОНОВИЧ

Мать: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
1911

Муж: Фон Бенкендорф ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
11.09.1913

Сын: Фон Бенкендорф ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Фон Бенкендорф ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
15.01.1915

Дочь: Александер ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Фон Бенкендорф ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Бракосочетание
1920

Муж: Горький АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ (Максим Горький)

Развод
1933

Муж: Горький АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ (Максим Горький)

Смерть
02.11.1974
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