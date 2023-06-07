Закревская-Бенкендорф-Будберг (Закревская) МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти02.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Закревский ИГНАТИЙ ПЛАТОНОВИЧ
Мать: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
11.09.1913
Сын: Фон Бенкендорф ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Отец ребёнка: Фон Бенкендорф ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
15.01.1915
Дочь: Александер ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Фон Бенкендорф ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Бракосочетание
1920
Развод
1933
Смерть
02.11.1974