Фон Бенкендорф ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Бенкендорф ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1882

Дата смерти

19.04.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1882

Отец: Фон Бенкендорф АЛЕКСАНДР ЕРМОЛАЕВИЧ

Мать: Фон Бенкендорф МАРГАРИТА ОТТИЛИЯ

Бракосочетание
1911

Жена: Закревская-Бенкендорф-Будберг МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА

Рождение ребёнка
11.09.1913

Сын: Фон Бенкендорф ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Закревская-Бенкендорф-Будберг МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА

Рождение ребёнка
15.01.1915

Дочь: Александер ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Мать ребёнка: Закревская-Бенкендорф-Будберг МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА

Смерть
19.04.1919