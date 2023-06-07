Фон Бенкендорф ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1882
Дата смерти19.04.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1882
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
11.09.1913
Сын: Фон Бенкендорф ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Мать ребёнка: Закревская-Бенкендорф-Будберг МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА
Рождение ребёнка
15.01.1915
Дочь: Александер ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Мать ребёнка: Закревская-Бенкендорф-Будберг МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА
Смерть
19.04.1919