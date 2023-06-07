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Закревский ИГНАТИЙ ПЛАТОНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1839

Дата смерти

09.03.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1839

Отец: Закревский ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать: Закревская АННА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Около 1879

Жена: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1880

Сын: Закревский ПЛАТОН ИГНАТЬЕВИЧ

Мать ребёнка: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1887

Дочь: АЛЕКСАНДРА ИГНАТЬЕВНА

Мать ребёнка: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Закревская-Бенкендорф-Будберг МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА

Мать ребёнка: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Развод
Неизвестно

Жена: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Смерть
09.03.1906
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