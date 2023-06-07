Закревский ИГНАТИЙ ПЛАТОНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1839
Дата смерти09.03.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1839
Бракосочетание
Около 1879
Жена: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1880
Сын: Закревский ПЛАТОН ИГНАТЬЕВИЧ
Мать ребёнка: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1887
Дочь: АЛЕКСАНДРА ИГНАТЬЕВНА
Мать ребёнка: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Закревская-Бенкендорф-Будберг МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА
Мать ребёнка: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Развод
Неизвестно
Жена: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Смерть
09.03.1906