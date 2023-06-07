(Борейша) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борейша) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1879

Муж: Закревский ИГНАТИЙ ПЛАТОНОВИЧ

Рождение ребёнка
1880

Сын: Закревский ПЛАТОН ИГНАТЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Закревский ИГНАТИЙ ПЛАТОНОВИЧ

Рождение ребёнка
1887

Дочь: АЛЕКСАНДРА ИГНАТЬЕВНА

Отец ребёнка: Закревский ИГНАТИЙ ПЛАТОНОВИЧ

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Закревская-Бенкендорф-Будберг МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА

Отец ребёнка: Закревский ИГНАТИЙ ПЛАТОНОВИЧ

Развод
Неизвестно

Муж: Закревский ИГНАТИЙ ПЛАТОНОВИЧ

Смерть
1919
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