(Борейша) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1879
Рождение ребёнка
1880
Сын: Закревский ПЛАТОН ИГНАТЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Закревский ИГНАТИЙ ПЛАТОНОВИЧ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: АЛЕКСАНДРА ИГНАТЬЕВНА
Отец ребёнка: Закревский ИГНАТИЙ ПЛАТОНОВИЧ
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Закревская-Бенкендорф-Будберг МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА
Отец ребёнка: Закревский ИГНАТИЙ ПЛАТОНОВИЧ
Развод
Неизвестно
Смерть
1919