Горький (Пешков) АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ (Максим Горький)
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1868
Дата смерти18.06.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1868
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
21.07.1897
Мать ребёнка: Пешкова ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
Рождение ребёнка
1898
Дочь: ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Мать ребёнка: Пешкова ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
Бракосочетание
1903
Жена: Андреева МАРИЯ ФЁДОРОВНА
Развод
1903
Развод
1919
Жена: Андреева МАРИЯ ФЁДОРОВНА
Бракосочетание
1920
Развод
1933
Смерть
18.06.1936