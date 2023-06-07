Горький (Пешков) АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ (Максим Горький) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горький (Пешков) АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ (Максим Горький)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1868

Дата смерти

18.06.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1868

Отец: Пешков МАКСИМ САВВАТЬЕВИЧ

Мать: Пешкова ВАРВАРА ВАСИЛЬЕВНА

Бракосочетание
1896

Жена: Пешкова ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
21.07.1897

Сын: Пешков МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Пешкова ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
1898

Дочь: ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Мать ребёнка: Пешкова ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА

Бракосочетание
1903

Жена: Андреева МАРИЯ ФЁДОРОВНА

Развод
1903

Жена: Пешкова ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА

Развод
1919

Жена: Андреева МАРИЯ ФЁДОРОВНА

Бракосочетание
1920

Жена: Закревская-Бенкендорф-Будберг МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА

Развод
1933

Жена: Закревская-Бенкендорф-Будберг МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА

Смерть
18.06.1936