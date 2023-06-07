Андреева (Юрковская) МАРИЯ ФЁДОРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Юрковская) МАРИЯ ФЁДОРОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1868

Дата смерти

08.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1868

Отец: Фёдоров-Юрковский ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: МАРИЯ ПАВЛОВНА

Бракосочетание
1887

Муж: Желябужский АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
24.12.1888

Сын: Желябужский ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Желябужский АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1894

Дочь: ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА

Отец ребёнка: Желябужский АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Развод
1896

Муж: Желябужский АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Бракосочетание
1903

Муж: Горький АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ (Максим Горький)

Развод
1919

Муж: Горький АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ (Максим Горький)

Смерть
08.12.1953