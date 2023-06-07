Андреева (Юрковская) МАРИЯ ФЁДОРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1868
Дата смерти08.12.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1868
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
24.12.1888
Сын: Желябужский ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Желябужский АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1894
Дочь: ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
Отец ребёнка: Желябужский АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Развод
1896
Бракосочетание
1903
Развод
1919
Смерть
08.12.1953