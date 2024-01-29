Дмитренкова (Улезькова) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.12.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1901 ст.
Восприемники: состоящий в запасе Василий Лукьянов Лихобабин и солдатка Евдокия Степановна Плященкова
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Метрические книги сл. Ширяевой (Всехсвятская церковь) | Л. 97
Рождение ребёнка
19.01.1933
Сын: Димитренко Александр Иванович
Отец ребёнка: Дмитренков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Николаева (Димитренко) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дмитренков Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно