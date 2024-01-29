Дмитренкова (Улезькова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренкова (Улезькова) Анастасия Федоровна

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Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.12.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1901 ст.

Отец: Улезьков Федор Максимович

Мать: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: состоящий в запасе Василий Лукьянов Лихобабин и солдатка Евдокия Степановна Плященкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитренков Иван Васильевич

Упоминание
Неизвестно
Метрические книги сл. Ширяевой (Всехсвятская церковь) | Л. 97
Рождение ребёнка
19.01.1933

Сын: Димитренко Александр Иванович

Отец ребёнка: Дмитренков Иван Васильевич

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Николаева (Димитренко) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дмитренков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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