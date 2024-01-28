Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Плещанков Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1895 ст.

Муж: Улезьков Федор Максимович

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
И-84. Оп. 2. Д. 136. | Л. 140 об.
Рождение ребёнка
28.12.1895 ст.

Сын: Улезьков Степан Федорович

Отец ребёнка: Улезьков Федор Максимович

Рождение ребёнка
07.05.1899 ст.

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Улезьков Федор Максимович

Рождение ребёнка
07.05.1899 ст.

Сын: Улезьков Иван Федорович

Отец ребёнка: Улезьков Федор Максимович

Рождение ребёнка
08.06.1900 ст.

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Улезьков Федор Максимович

Рождение ребёнка
14.12.1901 ст.

Дочь: Дмитренкова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Улезьков Федор Максимович

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: состоящий в запасе Василий Лукьянов Лихобабин и солдатка Евдокия Степановна Плященкова
Рождение ребёнка
23.03.1905 ст.

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Улезьков Федор Максимович

Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Улезьков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Улезьков Федор Максимович

Упоминание
Неизвестно
И-84. Оп. 2. Д. 136. | Л. 140 об
Смерть
Неизвестно
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