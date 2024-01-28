Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1876
Отец: Плещанков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1895 ст.
И-84. Оп. 2. Д. 136. | Л. 140 об.
Рождение ребёнка
28.12.1895 ст.
Сын: Улезьков Степан Федорович
Отец ребёнка: Улезьков Федор Максимович
Рождение ребёнка
07.05.1899 ст.
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Улезьков Федор Максимович
Рождение ребёнка
07.05.1899 ст.
Отец ребёнка: Улезьков Федор Максимович
Рождение ребёнка
08.06.1900 ст.
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Улезьков Федор Максимович
Рождение ребёнка
14.12.1901 ст.
Дочь: Дмитренкова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Улезьков Федор Максимович
Восприемники: состоящий в запасе Василий Лукьянов Лихобабин и солдатка Евдокия Степановна Плященкова
Рождение ребёнка
23.03.1905 ст.
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Улезьков Федор Максимович
Рождение ребёнка
14.08.1909
Сын: Улезьков Андрей Федорович
Отец ребёнка: Улезьков Федор Максимович
Упоминание
Неизвестно
И-84. Оп. 2. Д. 136. | Л. 140 об
Смерть
Неизвестно