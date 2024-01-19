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Димитренко Александр Иванович

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Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.01.1933

Дата смерти

12.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1933

Отец: Дмитренков Иван Васильевич

Мать: Дмитренкова Анастасия Федоровна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Димитренко Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Димитренко Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Димитренко Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.06.1988
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