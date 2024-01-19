Димитренко Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения19.01.1933
Дата смерти12.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1933
Рождение ребёнка
20.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Димитренко Надежда Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Димитренко Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.06.1988