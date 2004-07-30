Димитренко (Гасюкова) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения18.05.1938
Дата смерти30.07.2004
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Димитренко Александр Иванович
Смерть
30.07.2004
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область