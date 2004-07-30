Димитренко (Гасюкова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димитренко (Гасюкова) Надежда Александровна

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Место рождения

Житкур, Царевский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

18.05.1938

Дата смерти

30.07.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1938

Отец: Гасюков Александр Михайлович

Мать: Рыбкина Мария Егоровна

Житкур, Царевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Димитренко Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Димитренко Александр Иванович

Смерть
30.07.2004
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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