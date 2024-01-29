Дмитренков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1903 ст.
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1903 ст.
Метрическая книга Всехсвятская церковь слободы Ширяевой (1901-1903 гг.) | Л. 161
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Димитренко Гаврила Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1933
Сын: Димитренко Александр Иванович
Мать ребёнка: Дмитренкова (Улезькова) Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Николаева (Димитренко) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Дмитренкова (Улезькова) Анастасия Федоровна
Смерть
1944