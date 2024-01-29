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Дмитренков Иван Васильевич

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Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.03.1903 ст.

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1903 ст.

Отец: Дмитренков Василий Иванович

Мать: Дмитренкова (Бондарева) Мария Даниловна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Метрическая книга Всехсвятская церковь слободы Ширяевой (1901-1903 гг.) | Л. 161
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Димитренко Гаврила Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Димитренко Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренкова (Улезькова) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
19.01.1933

Сын: Димитренко Александр Иванович

Мать ребёнка: Дмитренкова (Улезькова) Анастасия Федоровна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Николаева (Димитренко) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Дмитренкова (Улезькова) Анастасия Федоровна

Смерть
1944

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