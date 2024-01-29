Улезьков Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Улезьков Максим Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1895 ст.
И-84. Оп. 2. Д. 136. | Л. 140 об.
Рождение ребёнка
28.12.1895 ст.
Сын: Улезьков Степан Федорович
Мать ребёнка: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
07.05.1899 ст.
Дочь: (Улезькова) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
07.05.1899 ст.
Мать ребёнка: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
08.06.1900 ст.
Дочь: (Улезькова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
14.12.1901 ст.
Дочь: Дмитренкова (Улезькова) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна
Восприемники: состоящий в запасе Василий Лукьянов Лихобабин и солдатка Евдокия Степановна Плященкова
Рождение ребёнка
23.03.1905 ст.
Дочь: (Улезькова) Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
14.08.1909
Сын: Улезьков Андрей Федорович
Мать ребёнка: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна
Смерть
Неизвестно