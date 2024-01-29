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Улезьков Федор Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Улезьков Максим Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1895 ст.

Жена: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
И-84. Оп. 2. Д. 136. | Л. 140 об.
Рождение ребёнка
28.12.1895 ст.

Сын: Улезьков Степан Федорович

Мать ребёнка: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
07.05.1899 ст.

Дочь: (Улезькова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
07.05.1899 ст.

Сын: Улезьков Иван Федорович

Мать ребёнка: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
08.06.1900 ст.

Дочь: (Улезькова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
14.12.1901 ст.

Дочь: Дмитренкова (Улезькова) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: состоящий в запасе Василий Лукьянов Лихобабин и солдатка Евдокия Степановна Плященкова
Рождение ребёнка
23.03.1905 ст.

Дочь: (Улезькова) Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Улезьков Андрей Федорович

Мать ребёнка: Улезькова (Плещанкова) Параскева Васильевна

Смерть
Неизвестно

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