Корсун Григорий Иосифович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиДо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1880
Отец: Корсун Иосиф Алексеевич
Мать: Корсун Евдокия Андреевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Дьяченко Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Корсун Анна / Гана / Михайловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1900
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
Мать ребёнка: Корсун Анна / Гана / Михайловна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Корсун Анна / Гана / Михайловна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Корсун Анна / Гана / Михайловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 10 /, м/к-1914г./ зап.№ 14 /
Рождение ребёнка
24.01.1916
Сын: Корсун Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Корсун Анна / Гана / Михайловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 102 /, м/к-1916г.. / зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
17.11.1920
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Корсун Анна / Гана / Михайловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 122 /, м/к-1920г./ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Корсун Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Корсун Анна / Гана / Михайловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
До 1941
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука