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Корсун Евдокия Андреевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

08.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Корсун Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Корсун Иосиф Алексеевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1860

Муж: Корсун Иосиф Алексеевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.05.1870

Сын: Корсун Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Корсун Иосиф Алексеевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1, // стр.№ 13 /, м/к-1870г... / зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
18.07.1874

Сын: Корсун Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Корсун Иосиф Алексеевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , ф-265-1-2 / лист № 103 / , м/к - 1874г. / зап.№ 33 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
16.01.1877

Сын: Корсун Георгий Иосифович

Отец ребёнка: Корсун Иосиф Алексеевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-4 // стр.№ 5 /, м/к-1877г.. / зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
08.06.1880

Сын: Корсун Федор Иосифович

Отец ребёнка: Корсун Иосиф Алексеевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 84 /, м/к-1880г../ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Корсун Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Корсун Иосиф Алексеевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
08.03.1916
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1916г./ зап.№ 7 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 126 /.
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