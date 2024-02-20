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Корсун Михаил Иосифович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

23.05.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1870

Отец: Корсун Иосиф Алексеевич

Мать: Корсун Евдокия Андреевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1, // стр.№ 13 /, м/к-1870г... / зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Харченко Анна Михайловна

Мать ребёнка: Корсун Соломония Анисимовна

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,с.Ямполь
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Зленко Анна Михайловна

Мать ребёнка: Корсун Соломония Анисимовна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1917г / зап.№ 17 / , ГАДО , Ф - 265-1-10 / лист № 153 /.
Рождение ребёнка
11.05.1911

Сын: Корсун Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Корсун Соломония Анисимовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 13 /, м/к-1911г... / зап.№ 27 /
Рождение ребёнка
19.04.1913

Дочь: Угнивенко Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Корсун Соломония Анисимовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-12 // стр.№ 123 /, м/к-1913г.. / зап.№ 23 /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Соломония Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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