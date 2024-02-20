Корсун Соломония Анисимовна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Харченко Анна Михайловна
Отец ребёнка: Корсун Михаил Иосифович
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,с.Ямполь
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Зленко Анна Михайловна
Отец ребёнка: Корсун Михаил Иосифович
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1917г / зап.№ 17 / , ГАДО , Ф - 265-1-10 / лист № 153 /.
Рождение ребёнка
11.05.1911
Отец ребёнка: Корсун Михаил Иосифович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 13 /, м/к-1911г... / зап.№ 27 /
Рождение ребёнка
19.04.1913
Дочь: Угнивенко Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Корсун Михаил Иосифович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-12 // стр.№ 123 /, м/к-1913г.. / зап.№ 23 /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно