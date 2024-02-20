Зленко (Корсун) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зленко (Корсун) Анна Михайловна

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Корсун Михаил Иосифович

Мать: Корсун Соломония Анисимовна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1917г / зап.№ 17 / , ГАДО , Ф - 265-1-10 / лист № 153 /.
Бракосочетание
12.11.1917

Муж: Зленко Иоанн / Иван / Павлович

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1917г./ зап.№ 17 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 153 /.
Смерть
Неизвестно
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