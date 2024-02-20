Зленко (Корсун) Анна Михайловна
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1917г / зап.№ 17 / , ГАДО , Ф - 265-1-10 / лист № 153 /.
Бракосочетание
12.11.1917
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1917г./ зап.№ 17 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 153 /.
Смерть
Неизвестно