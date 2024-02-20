Харченко (Корсун) Анна Михайловна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.Изюмский уезд,с.Ямполь
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,с.Ямполь
Бракосочетание
31.01.1918
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 35 /.
Рождение ребёнка
До 1918
Отец ребёнка: Харченко Аггей Гаврилович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно