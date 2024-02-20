Харченко (Корсун) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Корсун) Анна Михайловна

Место рождения

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,с.Ямполь

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Корсун Михаил Иосифович

Мать: Корсун Соломония Анисимовна

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,с.Ямполь
Бракосочетание
31.01.1918

Муж: Харченко Аггей Гаврилович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 35 /.
Рождение ребёнка
До 1918

Сын: Харченко Иван Аггеевич

Отец ребёнка: Харченко Аггей Гаврилович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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