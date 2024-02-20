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Харченко Аггей Гаврилович

Место рождения

сл.Николаевка Изюмского уезда Харьковской губ.Россия

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1897 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

сл.Николаевка Изюмского уезда Харьковской губ.Россия
Бракосочетание
31.01.1918

Жена: Харченко Анна Михайловна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 35 /.
Рождение ребёнка
До 1918

Сын: Харченко Иван Аггеевич

Мать ребёнка: Харченко Анна Михайловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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