Харченко Аггей Гаврилович
Место рождениясл.Николаевка Изюмского уезда Харьковской губ.Россия
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
сл.Николаевка Изюмского уезда Харьковской губ.Россия
Бракосочетание
31.01.1918
Жена: Харченко Анна Михайловна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 35 /.
Рождение ребёнка
До 1918
Мать ребёнка: Харченко Анна Михайловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно