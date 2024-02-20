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Харченко Иван Аггеевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

До 1918

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1918

Отец: Харченко Аггей Гаврилович

Мать: Харченко Анна Михайловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Мария Дмитриевна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
До 1942

Жена: Корсун Мария Дмитриевна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
1943
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