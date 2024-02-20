Харченко Иван Аггеевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияДо 1918
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1918
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корсун Мария Дмитриевна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
До 1942
Жена: Корсун Мария Дмитриевна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
1943