Корсун (Прийменко) Мария Дмитриевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харченко Иван Аггеевич
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
До 1942
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
После 1943
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно